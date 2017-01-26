Bu oyun sandalyesi rekor kırıyor
Eğer siz de televizyon karşısında saatlerce oyun oynamaktan keyif alıyorsanız o zaman bu sandalye ile gerçekten en yakın arkadaş olabilirsiniz.
Günümüzdeki video oyunlarının görsel efektleri o kadar iyi ki oyun konsolu tutkunu biri oyunda hiçbir anı kaçırmamak için evdeki en rahat sandalyeyi arar. Ancak üstünde saatlerce oturup da hala rahatça oyun oynayabileceği bir sandalyeyi bulmak tahmin edilenden zor olabilir. İşte tam da bu problemden yola çıkan Japonlar Buddy ismini verdikleri yeni sandalye tasarlamışlar.
Peki Amazon.com’da en çok satanlar listesinde olan bu oyun sandalyesi tam olarak ne işe yarıyor?
Yerde rahatça oturup oyun oynayabilirsiniz.
Koltuğun sırtını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.
Sandalyeye başınızı koyduğunuz alan aynı zamanda dirsekleriniz için destek haline gelebilir.
Şekil itibariyle otururken daha dik durmanızı sağlar.
Peki Amazon.com’da en çok satanlar listesinde olan bu oyun sandalyesi tam olarak ne işe yarıyor?
Yerde rahatça oturup oyun oynayabilirsiniz.
Koltuğun sırtını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.
Sandalyeye başınızı koyduğunuz alan aynı zamanda dirsekleriniz için destek haline gelebilir.
Şekil itibariyle otururken daha dik durmanızı sağlar.