Bu oyun sandalyesi rekor kırıyor

Günümüzdeki video oyunlarının görsel efektleri o kadar iyi ki oyun konsolu tutkunu biri oyunda hiçbir anı kaçırmamak için evdeki en rahat sandalyeyi arar. Ancak üstünde saatlerce oturup da hala rahatça oyun oynayabileceği bir sandalyeyi bulmak tahmin edilenden zor olabilir. İşte tam da bu problemden yola çıkan Japonlarismini verdikleri yeni sandalye tasarlamışlar.Yerde rahatça oturup oyun oynayabilirsiniz.Koltuğun sırtını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.Sandalyeye başınızı koyduğunuz alan aynı zamanda dirsekleriniz için destek haline gelebilir.Şekil itibariyle otururken daha dik durmanızı sağlar.