Bu palyaço para karşılığı çocukları korkutuyor

Kendine Wrinkles diyen bu tuhaf palyaço ilk olarak 2013 yılında Florida'da görülmüş. Ortaya çıktığı günden beri ünü kulaktan kulağa yayılarak adeta bir şehir efsanesine dönüşen Wrinkles belki de dünyada tek . Neden mi?

Wrinkles'ın ünlenmesi 2014 yılında yayınlanan bir Youtube videosu sayesinde. Bu videoda üzerinden kırmızı üzereni beyaz puantiyeleri olan bir tulum, eldiven ve buruş buruş bir maske giydiği görülen Wrinkles uyuyan bir çocuğun yatağının altında beliriyor. Videonun adıysa 'Have you seen Wrinkles?' 'Yani Wrinkles'ı gördünüz mü?'. Video kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaşarak viral haline geliyor ve korkunç palyaçonun ünü giderek artıyor.

Efsane giderek büyüyor. Ve Wrinkles kendisine bir kart bastırarak sağa sola afişler asıyor, broşürler dağıtmaya başlıyor. Wrinkles bildiğiniz doğum günü partilerine gitmiyor. Onu daha çok arkadaşlarına 'eşek şakası' yapmak isteyen yetişkinler ve çocuklarını korkutmak isteyen anne babalar çağırıyor. Birkaç yüz dolar vermeniz durumunda Wrinkles belirtilen yere gelip oldukça korkutucu görünerek herkesi korkutmayı başarıyor.

Şimdilerde hakkında bir online belgesel çekilen Wrinkles'ın kim olduğu bilinmiyor. Hakkında tek bilinen emekli olunca Rhode Island'dan Florida'ya taşındığı ve o gün bugündür hayatını insanları korkutarak kazandığı.

Belgeselde kendisine mikrofon uzatılan bir kadın yaramazlık yapan çocuğunu korkutmak için Wrinkles'ı bir sefer çağırdığını ve o günden beri çocuğu her yaramazlık yaptığında Wrinkles gelsin ister misin diye sorduğunu ve çocuğunun artık yaramazlık yapmadığını anlatıyor.

Wrinkles'ın kendisiyse belgeselde aslında niyetinin korkunç bir palyaço olmak olmadığını sadece emekliliğinin tadını çıkardığını söylüyor...