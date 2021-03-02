Bu protein eksikse kovid-19 ağırlaşıyor

284’Ü HASTA, 384 KIŞI INCELENDI GENETIK GEÇIŞ OLUYOR

Kronik bir hastalığı bulunmamasına ve risk grubunda yer almamasına rağmen virüs bulaşan bazı kişiler hastalığı ağır geçirebiliyor ya da ölebiliyorlar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 284’ü koronavirüs hastası olan 384 kişi üzerinde yapılan araştırma bu durumun vücutta ‘lektin proteini’ düzeyinin düşük olmasından kaynaklanıyor olabileceğini gösterdi. ‘Lektin proteini’ vücuttaki enfeksiyonlara karşı savaşçı bağışıklık hücrelerini harekete geçiren mekanizmalardan.

GENETİK GEÇİŞ OLUYOR

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastalığı ağır geçiren bir baba ve iki çocuğu ile henüz koronavirüs bulaşmayan diğer çocuğunda yani anne hariç tüm ailede genetik olarak ‘lektin’ eksikliği tespit ettiklerini söyledi. Tükek, “Bu protein sentetik olarak üretilip tedavide kullanılana kadar, eksikliği olanlar hastalığı ağır geçireceklerini düşünerek daha dikkatli olmalı. Hastalığı ağır geçirenlerin ailelerinde bu protein eksikliği var mı bakılmalı” dedi.

Özlem YURTÇU KARABULUT-Ömer HASAR/DHA

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