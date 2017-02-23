Bu saçların rengini tahmin edemeyeceksiniz

Saç renginizin açık havada mavi, kapalı mekanlarda siyah, sıcak yerlerde kızıla dönüşeceği söylense, bunun bir illüzyon ya da şaka olduğunu düşünürsünüz. Ancak renk değiştiren saçlara sahip olmak artık mümkün.Moda dünyasında fırtınalar estiren ve fenomen haline gelen renkli saçlar, Lauren Bowker’a ait bir firma tarafından özel tekniklerle yaratıldı. Saç boyasındaki belirli elementlerin, farklı sıcaklık ve nem oranlarına vereceği tepkiler göz önüne alınarak üretilen boyalar, cilt üzerinde termoregülatif ölçümlerle değerlendiriliyor ve boya içindeki karbon baz, ortam sıcaklığı ve neme göre renk değiştiriyor.Kozmetik sektöründe çığır açan saç boyasının parlak renklerden pastel renklere kadar zengin bir skalası var.