Evcil Dostlar Bu sebze, köpekleri hasta ediyor

Bu sebze, köpekleri hasta ediyor

Evcil Dostlar

Bu sebze, köpekleri hasta ediyor

Uzmanlar, yemek artıklarındaki bezelyenin köpeklerdeki kalp kası büyümesine neden olan dilate kardiyomiyopati ile bağlantılı olduğunu buldu.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 16:23 Son Güncelleme:
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ABD'li uzmanlar, köpek sahiplerini yemek artıkları konusunda uyarıyor. Yapılan bir araştırma bezelyenin, köpeklerdeki dilate kardiyomiyopati hastalığını geliştirdiğini ortaya çıkardı. Bu hastalık, köpeğin kalp kasının büyümesine neden oluyor ve kalbin vücuda kan pompalamasını zorlaştırıyor. Ancak uzmanlar, hastalığın tam nedeninin öğrenilinceye kadar tüm bileşenlere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Akşam yemeğinizden arta kalan bezelye ve diğer bakliyatlar, köpeklere zararlı olabilir.

Ancak diğer veterinerlik kuruluşları bunun tam tersini söylüyor. American Kennel Club (AKC), köpeklerin tuz ihtiyacına karşı ara sıra bezelye yemesinin iyi olduğunu söylüyor.

Amerikalı ve İngiltereli bilim insanları, daha doğru sonuçlar için konuyu detaylı araştırmaya aldı.


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