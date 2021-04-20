Bu sefer çocuğunuz size hayır dese?

SİZE 'HAYIR' DEMESİNE İZİN VERİN

Eğer çocuğunuzun, sizin “hayır” diyemediğiniz o andaki duygularınızı hissetmesini istemiyorsanız bunun için bir şeyler yapabilirsiniz. Size hayır demesine izin vererek başlayabilirsiniz. Çocukların hem özgüvenleri yüksek olsun istenir hem de her zaman söz dinlemeleri beklenir. Ama çocuğunuzun size “Hayır anne, bugün kırmızı gömleğimi giyinmek istemiyorum.” demesi ve sizin bu isteğe saygı duymanız, çocuğunuzun kendi sınırlarını koyabileceğini tecrübe etmesi anlamına gelir. Onun bu istediğini göz ardı ettiğinizde düşüncelerini savunamayan, kendisi yerine başkalarının karar vermesine izin veren bir yetişkin olmasının yolu açılmış olur. Çünkü annesi bile onun “hayır”ını kabul etmiyor, başkası neden etsin ki?

TERCİHLERİNİN SORUMLULUĞUNU ALMAYI ÖĞRENSİNLER

Tabi ki çocuklar her zaman mantıklı şeylere hayır demiyor. Yaz günü terlik giymeyi reddedip inatla kış için aldığınız yeni botlarını giymek isteyebilir mesela. O zaman tercihlerinin sorumluluğunu almasına izin verebilir misiniz? O kalın botlarda ayağı pişen çocuğunuz ayakkabı seçimini tekrar gözden geçirebilir. Kendi tercihinden öğrendiği bir sonuç çıkaracak kendisine. Baktığımızda çok basit bir şey, ne var bu “hayır” kelimesinde bu kadar? Çocuklarınızı, kendi hakkını koruyan ve başkalarının hakkına saygı duyan, özgüvenli, başkalarını memnun etmek için kendinden taviz vermeyen bireyler yapacak sihirli bir kelime işte…