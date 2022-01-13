Bu sefer korona değil! Önüne geçemiyorlar, giderek yayılıyor

Geçtiğimiz sene 5 Kasım 2021’den bu yana kuş gribi için alarm seviyesi “yüksek” olan Fransa’da, 151 çiftlikte virüsün tespit edildiği bildirildi. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 çiftliğin kuş gribinden etkilendiği ve virüsün tespit edildiği 151 çiftlikten 94’ünün ülkenin güney batısında bulunan Landes bölgesinde olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Virüs aktif ve dolaşımda. Bölgedeki yoğun çiftçilik nedeniyle Landes bölgesi virüsten özellikle etkileniyor" ifadeleri kullanıldı.

Kuş gribi, ilk olarak geçtiğimiz sene 26 Kasım'da ülkenin kuzeyinde bulunan Warhem kasabasındaki bir çiftlikte tespit edilmiş, geçtiğimiz sene aralık ayında yaklaşık 650 bin kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Öte yandan Fransa’da Kasım 2020’den Mayıs 2021’e kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında yaklaşık 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

PARİS (İHA)

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