Bu sefer Rafet El Roman ifşa etti

2 seferdir sahte profillerle flörtleşen Rafet El Roman, son olayında mesajları ifşa olmuştu. Rafet El Roman 4 ay önce şu itirafta bulunarak, "Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum diyemem. Çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Bana da yüzlerce mesaj geliyor. Bunda ayıplanacak ne var ki?" demişti.

Yazdıklarını ifşa etti

Rafet El Roman'ın önceki gün de Instagram hesabı üzerinden bir kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. Spor eğitmeni olan Şule Balmak şarkıcının kendisine yazdıklarını bir magazin sitesiyle paylaştı. Rafet El Roman'ın yazdığı mesajlarda Şule Balmak'tan önce telefon numarasını istiyor. Ailesiyle yaşayıp yaşamadığını soruyor. Genç kızın Bursa'da olduğunu öğrenince de şöyle yazıyor: "İstanbul'da kız başınıza yaşamak zor olsa gerek. Umarım iyi arkadaşlarınız vardır."

"Yorum yok, konuşmayacağım"

Şule Baymak bir süre sonra bu yazışmaları ifşa etti. Ardından bir gerçek daha ortaya çıktı. Şule, kendi fotoğrafları yerine Şili'de yaşayan bir Instagram fenomeni Sol Vasquez'in pozlarını kullanmıştı. Rafet El Roman konu üzerine "Yorum yok, konuşmayacağım" dedi.

6 genç kızı ifşa etti

Kendince 'intikam' almak isteyen Rafet El Roman, sosyal medyadan kendisine mesaj atan 6 genç kızı ifşa etti. Gelen mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı kızların masum olduğunu söyledi.

Rafet El Roman'a gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Kaç yaşında adamın uğraştığı şeye bakar mısınız?

Bir insan neden Rafet El Roman'a DM atar?

Hayran mesajlarını ifşa diye paylaşan Rafet El Roman sen ne mide bulandırıcı varlıksın.

Kızları ifşa edeceğim derken yine kendini ifşalamış.