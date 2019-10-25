Bu sene LGS zor olacak

Haber: Sevim Büyüktaş Demir / POSTA

2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte okula başlama yaşı 60 aya çekilmişti. O yıl okula başlayan öğrenciler 2019-2020 eğitim yılında 8’inci sınıftan mezun olacak. Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre 1 milyon 687 bin 879 öğrenci 8’inci sınıfı bitirecek. Daha önce okula başlama yaşının düşürülmesi nedeniyle 2020’de LGS kapsamında yapılacak sınava girecek öğrenci sayısı geçen yıla göre yaklaşık 500 bin artacak. 1 milyon 500 bine yakın öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. Bu artış nedeniyle sınavla öğrenci alacak okullara her zamankinden çok daha fazla talep olacak. Sınavla öğrenci alacak okul kontenjanlarının artıp artmayacağı da bilinmiyor. Geçen yıl yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrenci girmişti.

PLANLAMA YAPILIYOR

Öğrenci sayısındaki bu artışla ilgili süreç başlattıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz” dedi.

AİLELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, LGS kapsamındaki merkezi sınavına girecek öğrenci sayısının çok olmasından dolayı sınavın zorluk derecesinin yüksek olacağına dikkat çekti. Bu yıl 8’inci sınıfı bitirecek öğrencileri zor bir sınav ve zorlu bir tercih dönemi beklediğini söyleyen Yılmaz, “Bu yıl öğrencilerin velilerin desteğine daha çok ihtiyacı var. Anne babaların çocuklarını desteklemek için daha yapıcı, motive edici ve destekleyici tutum sergilemeleri gerekiyor. Çocukları ile konuşarak onların kendilerinden beklentilerini öğrenerek yardımcı olmaya çalışmaları gerekecek” diye konuştu.

SINAV NE ZAMAN

MEB tarafından, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. İki oturum olarak düzenlenen sınavda soru sayısı, ders dağılımları ve sınav süresinde değişiklik yapılmadı.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

“LGS’de başarı için çok değil, bilinçli çalışın” diyen Hatice Yılmaz, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

● Yanlış yaptığınız soruların doğru çözümünü öğrenin. Her yapamadığınız sorunun doğru çözümünü de mutlaka öğrenin.

● Çalışırken önceliğiniz, konuyu öğrenmek olsun.

● Rastgele değil, belirlediğiniz çalışma programına göre çalışın. Ne zaman ne çalışacağınızı bilirseniz panik yaşamazsınız, kendinize güveniniz artar.

● Unutmak öğrenmenin ikiz kardeşidir, unutmamak için çalışma programınızda haftalık ve aylık tekrar yapmayı unutmayınız.

● Çözemediğiniz soruları sormaktan çekinmeyiniz.