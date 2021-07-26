Bu sene umre olacak mı? Umre sezonu ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişi umre sezonunun açılmasını heyecanla bekliyor. Ancak koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle “Bu sene umre olacak mı?” sorusu da sıklıkla dile getiriliyor. Beklenen açıklama Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid’den geldi…

BU SENE UMRE OLACAK MI?

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak umreciler ve ibadet amacıyla gelenleri karşılamaya hazır olduğunu belirtti.

UMRE SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Mescid-i Haram İşleri Genel Başkan Yardımcısı Saad bin Muhammed el-Muhaymid’in yaptığı açıklamaya göre, 25 Temmuz Pazar itibariyle umre ziyaretleri için "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden başvurular yapılamaya başlandı.

Suudi Arabistan'da hac sezonu Kurban Bayramı’nın son günü olan cuma günü itibariyle son erdi. Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de hac ibadeti, yalnızca Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran tarihinde hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, sadece ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ile 65 yaş arasında ve aşı olan kişilerden 60 bin kişinin hac vazifesini yerine getirebileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle geçen sene de yalnızca ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Suudi Arabistan yetkilileri, geçtiğimiz yıl mart ayı başlarında Covid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aranın ardından 4 Ekim 2020 tarihinde ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini tekrar başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020 tarihinde Kabe'de tavaf yapmıştı.