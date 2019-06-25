Bu şifreleri asla kullanmayın
Telefon kullanıcılarının yüzde 26’sının kilidi açmak için aynı PIN kodlarını tercih ettiği ortaya çıktı.
Bu da telefon çalınır ya da kaybolursa, suçlular cihazın sahibi hakkında hiçbir şey bilmeseler de birkaç denemede telefona erişebilirlecekleri anlamına geliyor. İnternet güvenliği kuruluşu ESET, en çok kullanılan 20 PIN koduna dikkat çekerek, “Bunları kullanıyorsanız hemen değiştirin” çağrısı yaptı.
İLK 20’DEKİ PIN’LER
En çok tercih edilen 20 telefon PIN kodu şöyle sıralandı: 0000, 1004, 1010, 1111, 1122, 1212, 1234, 1313, 2000, 2001, 2222, 4444, 3333, 4321, 5555, 6666, 6969, 7777, 8888 ve 9999. Güvenlik Uzmanı Jake Moore, “En iyi önlem, telefonun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmenizde fayda var” dedi.
İŞTE YILIN EN KÖTÜLERİ
1. 123456
2. password
3. 123456789
4. 12345678
5. 12345
6. 1111
7. 1234567
8. sunshine
9. qwerty
10. iloveyou
11. princess
12. admin
13. welcome
14. 6666
15. abc123
16. football
17. 123123
18. monkey
19. 654321
20. !@#$% &*
123456 ARTIK BİTSİN
ESET aynı zamanda 2018’de kullanılan en kötü şifreleri de yayınladı. Listenin ilk sırasında ‘123456’ yer alıyor. Bunu bir başka çılgınca seçim olan ‘password’ takip ediyor. İlk iki seçim, 5 yıldan beri ilk iki sırayı kimseye kaptırmayarak yaygın parolalar arasındaki en vazgeçilmez tercihler olarak göze çarpıyor.