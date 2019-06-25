Bu şifreleri asla kullanmayın

Bu da telefon çalınır ya da kaybolursa, suçlular cihazın sahibi hakkında hiçbir şey bilmeseler de birkaç denemede telefona erişebilirlecekleri anlamına geliyor. İnternet güvenliği kuruluşu ESET, en çok kullanılan 20 PIN koduna dikkat çekerek, “Bunları kullanıyorsanız hemen değiştirin” çağrısı yaptı.

İLK 20’DEKİ PIN’LER

En çok tercih edilen 20 telefon PIN kodu şöyle sıralandı: 0000, 1004, 1010, 1111, 1122, 1212, 1234, 1313, 2000, 2001, 2222, 4444, 3333, 4321, 5555, 6666, 6969, 7777, 8888 ve 9999. Güvenlik Uzmanı Jake Moore, “En iyi önlem, telefonun kilidini açmak adına sizin için anlam taşımayan bir rakam dizisi kullanmaktır. Kod oluştururken, hareketlerinizi kimin izliyor olabileceğine dikkat etmenizde fayda var” dedi.

İŞTE YILIN EN KÖTÜLERİ

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 1111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcome

14. 6666

15. abc123

16. football

17. 123123

18. monkey

19. 654321

20. !@#$% &*

123456 ARTIK BİTSİN

ESET aynı zamanda 2018’de kullanılan en kötü şifreleri de yayınladı. Listenin ilk sırasında ‘123456’ yer alıyor. Bunu bir başka çılgınca seçim olan ‘password’ takip ediyor. İlk iki seçim, 5 yıldan beri ilk iki sırayı kimseye kaptırmayarak yaygın parolalar arasındaki en vazgeçilmez tercihler olarak göze çarpıyor.