Bu şikayet de corona virüs belirtisi olabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Öznur İşcan “Gözün; burun ve ağız yapısı gibi mukozal bir yapısı olduğundan, gözler de bulaş yolu oluşturur. Gün içinde sık sık ellerin yüze ve göze götürülmesi corona virüs bulaştırma riskini artırır. Bu nedenle corona virüsten korunmada el ve göz çevresi hijyenine dikkat edilmelidir." dedi.

Aşağıdaki önlemlerle gözden oluşabilecek bulaş riski önemli ölçüde azaltılabilir.

1. Ellerin temizliğinden emin olmadıkça ellerle gözlere dokunmak, gözleri ovmak ve kaşımaktan kaçınılmalıdır.

2. Göze yabancı cisim kaçtığından şüpheleniliyorsa önce el temizlini doğru yapıp sonrasında göze dokunulmalıdır.

3. Göz temizliği için mendil, pamuk gibi ürünler kullanılmamalıdır.

4. Göze istemsiz olarak dokunulabildiği için eller sık sık, 20 saniye boyunca yıkanmalıdır.

5. Maskeler gözlükte sık buharlaşmaya neden olduğundan gözlük temizliğine önem verilmelidir.

6. Kontakt lens kullanılıyorsa bu dönemde özellikle günlük lens kullanımı tercih edilmeli, kontakt lensi takıp çıkarırken de el ve göz hijyenine özellikle dikkat edilmelidir.

7. Geceleri lens ile uyumaktan kaçınılmalı ve kontakt lensler önerilen kullanım süreleri tamamlandığında atılıp yeni lens kullanımına geçilmelidir.

8. Hastalanma durumunda gözlerde normalden fazla rahatsızlık hissi oluşabileceğinden bu dönemde kontakt lens takılmamalıdır.

Gözde oluşan bu şikayetler corona virüs belirtisi olabilir

Bazı durumlarda corona virüsün yaygın belirtileri olan kas ağrısı, öksürük, ateş gibi şikayetler olmasa da corona virüs gözde viral konjonktivit denilen bir tür göz iltihabı yapabilir. Gözde kızarıklık, kaşıntı, sulanma, çapaklanma, yanma veya batma gibi şikayetler oluştuğunda bir göz hekimine başvurulması gerekmektedir.





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