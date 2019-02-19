Bu sinek 45 milyon yaşında!

Yapışıp kaldığı ağaç gövdesinden kurtulamadı, tam 45 milyon yıl sonra bulundu!

19 Şubat 2019, Salı 08:30
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Bu sinek 45 milyon yaşında!

Çam ağaçlarının reçineleri, kabuktan sızıp akarken zaman zaman ağacın gövdesindeki böcekleri ‘yakalar.’ Yapışkan bir madde olduğu için reçineden kurtulamayan böcekler ‘mahsur kalarak’ ölür.

LETONYA'DA ÇEKİLDİ

Zamanla reçine sertleşerek kehribar haline gelir. Bu fotoğraftaki mantar sineği de aynı kaderi yaşamış. Ancak onun farkı ‘biraz daha’ yaşlı olması. Letonya’da çekilen bu fotoğraftaki sinek 45 milyon yaşında!

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