Bu soruların cevabı evet mi?

Gerçek hayatta içinde bulunulan ilişkinin ömrünü tahmin etmek zor olabilir, ABD'deki Monmouth Üniversitesi'nden romantik ilişkiler üzerine uzmanlaşan Prof. Gary W. Lewandowski'in hazırladığı 15 soru ilişkinizin 'size iyi gelip gelmediği' konusunda aydınlanmanızı sağlayabilir. Lewandowski, İngiliz Independent gazetesine yaptığı açıklamada bu soru listesini hazırlamasındaki en büyük nedeninin sıkça "Doğru ilişkide olduğumu nasıl anlarım?" sorusunu alması olduğunu belirtiyor. Bu sorunun kendisine sık sık sorulmasının, 'tek başına cevaplanamamasından' kaynaklandığını belirten Lewandowski, "Bunu anlamaya çalıştıklarında hiçbir zaman doğru soruları sormuyor ve hep yanlış şeye odaklanıyorlar" diyor. Lewandowski'ye göre aşağıdaki soruların cevapları evet ise, ilişkide sarf ettiğiniz emeğe değiyor demektir.

Partnerin ve sen, birbirinizi daha iyi insanlar haline getiriyor musunuz? Hissetiklerinizi paylaşırken, birbirinize güvenirken rahat hissediyor musunuz? Terk edilme düşüncesi endişe yaratıyor mu? Birbirinizi değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi kabul ediyor musunuz? Anlaşamadığınızda 'saygılı' bir şekilde ve küçümsemeden iletişim kurabiliyor musunuz? İlişkide karar alma sürecini birlikte mi yürütüyorsunuz? Birbirinizin aynı zamanda en yakın arkadaşı mısınız? 'Sen' ve 'ben' diye değil, daha çok 'biz' diye mi düşünüyorsunuz? Sosyal medya ve kredi kartı şifreleri konusunda birbirinize güveniyor musunuz? Objektif bir şekilde, birbirinizle ilgili düşünceleriniz genel olarak olumlu mu? Yakın arkadaşlarınız harika bir ilişki içinde olduğunuzu düşünüyor mu? Aldatma, kıskançlık ve birbirinin davranışlarını kontrol etme gibi ilişki kurallarından uzak duruyor musunuz? Siyaset, din, evlilik, çocuk sahibi olma ve ebeveynlik gibi konularda aşağı yukarı aynı değerlere sahip misiniz? Birbirinizin ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya hazır mısınız? İkiniz de makul ve duygusal olarak dengeli kişiliklere sahip misiniz? Cinsel olarak uyumlu musunuz?

Eğer bu sorulara cevaplarınız 'hayır'sa, ilişkiniz pek de uzun ömürlü olmayabilir. Lewandowski, iyi birini bulmanın, iyi bir ilişkide olmak anlamına gelmediğini söylüyor.

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