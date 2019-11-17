Galatasaray Youtube kanalında, 'Akademi Günlüğü' programına konuk olan Emre Akbaba, Galatasaray taraftarı olan miniklerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz sezondan bu yana rehabilitasyon sürecinde olan Emre, sahalara ne zaman döneceği ve takım içindeki arkadaşlık ilişkileri de dahil olmak üzere birçok soruya cevap verdi. Emre Akbaba'nın "En iyi anlaştığın oyuncu kim?" sorusuna verdiği yakınma dolu cevapsa yürek burkan cinstendi.





"Takımda en iyi anlaştığın oyuncu kim?" sorusuna "Oynasam anlaşacağım da, oynayamıyorum maalesef" cevabını veren Emre Akbaba'ya bir sürü destek mesajı yağdı. Bacağı kırıldıktan bu yana taraftarın desteği hep üstünde olan Emre Akbaba, bu cevabıyla yine Galatasaraylıların desteğini aldı.





İkinci yarı dönüyor

Geri dönüş süreciyle ilgili de "Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağımı düşünüyoruz. Sakatlığımdan ötürü şu an lisansım yok. O yüzden ikinci yarıda dönmemi planlıyoruz" diyen 27 yaşındaki orta saha, sakatlık sürecinin nasıl geçtiğini de anlattı.

"Yaşadığınız uzun sakatlık sürecinde neler yaptınız? Zamanı nasıl geçirdiniz?" sorusuna "İlk sakatlığımda ayağımda 4 ay alçı vardı. Kulübe gelip fitness çalışıyordum. Üst taraf sakat değildi sonuçta. Onun dışında evden pek çıkamıyordum. Play-Station oynuyordum. Sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. İkinci sakatlığımda ise dönüşüm daha hızlı ve rehabilitasyon süreci daha hızlı oldu. Bunda kulüp doktorumuz Yener İnce'nin emeği büyük" diyerek çalışmayı hiç bırakmadığını belirtti.

Emre Akbaba son olarak Instagram hesabından fitness çalışırken video paylaşmıştı.

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