Bu sözlere dava: Gidiyor bu cenaze

İstanbul’dan gittiği KKTC’de 24 Eylül günü Girne’de bir tahsilat aracından 250 bin lirayı iki suç ortağı ile gasp ettikten sonra yakalanan Ahmet Sarıkılıç, geçtiğimiz cuma günü gözaltında tutulduğu Girne Boğaz Polis Karakolu’nda ölü bulundu.

EŞİNİN GETİRDİĞİ İPLE ASTIĞI ORTAYA ÇIKTI

KKTC polisi, Sarıkılıç’ın, eşinin getirdiği şortun ipiyle kendisini astığını belirtti. Olaydan sonra da “intihar”ın Sarıkılıç’ın avukatına bildirildiği ancak avukatın olay yerine gitmediği iddia edildi.

Ancak Sarıkılıç’ın eşi Emine Sarıkılıç, eşine şort götürmediğini belirterek, “Gözaltına alındığı gün, gazetecilere gülerek poz veren birinin intihar ettiği iddiası doğru değil. İkincisi eşim 1.88 boyunda ve 120 kiloda olan biriydi. İddia edildiği gibi şort ipiyle böyle bir cüssede kişinin kendini asması hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Eşimi paranın yerini öğrenmek isterken polislerin öldürdüğünü düşünüyorum” dedi.

VATAN’ın bu haberi sonrası ise yeni bir açıklama yapmak zorunda kalan KKTC polisi, şortun Sarıkılıç’ın eşi tarafından değil, bir arkadaşı tarafından getirildiğini iddia ederek suçlamaları yalanladı.

O SÖZLERE DAVA

Cinayet iddiası sıcaklığını korurken de dün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Sarıkılıç’ın ve arkadaşlarının duruşmanın görüldüğü mahkeme salonu çıkışında çekilen görüntülerini izleyen Sarıkılıç’ın ailesi ve avukatı, polislerin aralarında gerçekleştirdiği konuşmada ilginç bir delile ulaştı.

Zanlılar ve onları karakola götüren polislerin bulunduğu görüntülerde polislerden birinin diğer polislere dönerek, “Gidiyor bu cenaze” demesi dikkat çekti. Aile bu konuşmalar üzerine konuyu yargıya taşımaya karar verdi. O gün görüntülerde yer alan polisler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan ailesi, “Cinayeti önceden planlamışlar. Olayın intihar olmadığının en büyük kanıtı bu görüntülerdir” dedi. Sarıkılıç’ın avukatı da müvekkilinin ölümü sonrası kendisinin polislerce olay yerine değil, adli şubeye çağrıldığını belirterek, “Bir şeyler gizlenmeye çalışıldı” diye konuştu. KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da iddiaları araştıracaklarını belirterek, “Konuyu Bakanlar kuruluna taşıyacağım” dedi.

'YAŞARKEN NEDEN CENAZE DİYORLAR'

KKTC yasalarına göre şüpheliler 7 günlük tutuklama süresini karakolda geçiriyor. Mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından Ahmet Sarıkılıç’ın tekrar karakola götürülmesi sırasında çekilen görüntülerde polislerden birinin Kıbrıs şivesiyle ‘Gidiyor bu cenaze’ demesi şüpheli bulundu. Sarıkılıç’ın ailesi “Yaşayan birinden cenaze diye söz edilmesi dikkat çekici” diyerek bu sözler için dava açmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Çağdaş Ulus