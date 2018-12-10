Bu takım elbise hayat kurtarıyor

Adana’da, içerisinde poloten ve karbon nanotüp kullanılarak özel olarak geliştirilen kurşun geçirmez takım elbise üretildi. Takım elbisenin üreticisi Zeynel Savrun, kurşun geçirmez takım elbisenin ağırlığı 2,5 kilo olduğundan rahatlıkla kullanılabileceğini, özellikle siyasetçilerin, iş adamlarının herhangi bir saldırı anında yaralanmasını veya ölümünü engelleyecek bir ürün olduğunu söyledi.

Steril Sağlık ve Teknoloji Ürünleri firmasının sahibi endüstri mühendisi Zeynel Savrun, 2016 yılında kardeşinin TÜBİTAK projesi kapsamında bir çelik yelek hazırladığını bu çalışma ile Türkiye 3.'sü olmasının ardından projeyi geliştirme çalışmalarına başladıklarını söyledi. O zamanlar projede kullandıkları özel kompozit malzemeyi giyilebilir hale getirdiklerini belirten Savrun, “Takım elbise üzerine yoğunlaştık. Şu anki gördüğünüz takım elbisenin testlerini yapıp bu takımı ortaya çıkarttık. Yüksek yoğunluklu poloten ve karbon nanotüp diye geçen özel kullandığımız bir materyal var. Bu malzemelerle gördüğünüz takım elbiseyi tamamen kapladık. Yaptığımız atışlarda da bu malzemenin içerisinde kurşun kaldı. Bu sayede iş adamların, bürokratların, gazetecilerin örneğin siyasi bir olayda herhangi bir yaralanma ve ölümü engelleyecek bir ürün ortaya çıkardık” diye konuştu.

Kanada’da kurşun geçirmez takım elbise geliştirildiğini ama onların ürününün aşırı maliyetli olduğunu vurgulayan Savrun, “Kanada’daki ürün orta gelirli bir iş adamının alabileceği düzeyde bir ürün değil. Ürünün fiyatı yaklaşık 20 bin dolar civarında. Biz ise bunu bir cep telefonu fiyatına indirdik ve şuanda İtalya’dan, Brezilya’dan birkaç müşteri bizimle temasa geçti. Fiyat olarak da 7 bin 500 TL’ye bir kurşun geçirmez takım elbise sahibi olabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki 600 milletvekilinden sipariş beklediklerini belirten mühendis Savrun, “Çünkü kendilerinin ciddi anlamda bir güvenlik sorunu var. Birçok yere girip çıkıyorlar ve birçok kişi ile görüşüyorlar. Her insanın güvenliğinin sağlanması bizim için bir milli değerdir. Bu yüzden insanlarımızın güvenliğini sağlamak bizim için en önemli iş. Kullandığımız materyal NATO 3 standartlarında ve 9 ve 12 mm’lik kurşuna dayanıklı olarak üretilmiştir ve biz bu materyali güçlendirdiğimiz zaman yani 2,3 mm daha üzerine eklediğimiz zaman AK47 mermisine kadar dayanabilecek duruma gelebilir” ifadelerini kullandı.

Zeynel Savrun, Türkiye’de kurşun geçirmez takım elbiseyi yapan herhangi bir firma olmadığını ve takım elbisenin askeri alanda da kullanmanın faydalı olacağına dikkat çekerek, “Terörle mücadele eden askeri üst düzey yetkililerimizin kıyafetlerine de bunları monte edebiliriz. Albayların, binbaşıların görev yaptığı yerde en büyük sıkıntı uzaktan yapılan saldırılardır. Biz askeri yetkililerin kendi kıyafetlerine de böyle bir alternatif ürün yapabiliriz. Hükümetten destek bekliyoruz. Yerli ve milli bir proje olduğundan bunu hem ihraç edebiliriz hem de kendi değerlerimizi koruyabiliriz” dedi.