Bu tarifler emziren anneler için

"Emziriyorum ama tatlı isteğiyle başa çıkamıyorum" diyorsanız yalnız değilsiniz. Emziren annelerin çoğunlukla zorlandığı ortak sorun her emzirme sonrası acıkma ve özellikle tatlı yiyeceklere olan isteğin artması oluyor. Her ne kadar tatlı yiyecek ve içecekleri tüketmenin anne sütünü miktarını ve kalitesini artırmaya bir etkisi olmasa da yerken mutlu hissettiren gıdalar dolaylı olarak süt artırıcı etki gösterebiliyor.

Ancak bu tatlılar içeriğindeki yüksek şeker ve /veya yağ içeriği ile anne sütünün kalitesini artırmıyorken anneye de genellikle ağırlık artışı olarak geri dönüyor. Aşağıda Diyetisyen Dilan Dalgıç'ın Hürriyet Aile için kaleme aldığı, yüksek besin değeri içerikler ile emziren anneleri hem tadıyla mutlu edecek, hem de anne sütü kalitesini ve miktarını artıracak 3 tatlı içecek tarifini bulabilirsiniz:

1. ANTİOKSİDAN SMOOTHİE

Mazlemeler:

3 yemek kaşığı taze ya da dondurulmuş kırmızı meyveler (yaban mersini- frambuaz- çilek), Yarım muz, 1 yemek kaşığı tahin, 1 bardak yarım yağlı süt, 1 silme tatlı kaşığı keten tohumu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri rondodan pürüzsüz kıvam alana kadar geçirin ve soğuk olarak tüketin. İnek sütü yerine badem sütü alternatifini de kullanabilirsiniz. Kıvamı yoğun gelirse biraz daha süt ekleyebilirsiniz.

2. BALKABAKLI SMOOTHİE

Malzemeler:

1 parça şeker ilavesiz pişmiş balkabağı, 1 yemek kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı tahin, 1 bardak yarım yağlı süt, ¼ çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Tarçın dışındaki malzemeleri rondodan geçirdikten sonra kıvamını kendinize göre seyreltebilir ya da bu haliyle üzerine tarçın ekleyerek servis edebilirsiniz.

3. KAKAOLU DOYGUN SMOOTHİE

Malzemeler:

1,5 su bardağı yarım yağlı süt, yarım olgun muz, 2 silme yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı dolusu çiğ fındık

Hazırlanışı:

Çiğ fındığın kabuklarının soyulması için 1 bardak suyun içinde 2-3 saat kadar bekletin. Bu sırada sütün içine yulaf ezmesini ekleyip buzdolabına kaldırın. Sürenin sonunda fındıkların üzerindeki kahverengi kabukları elinizle ayırdıktan sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirip tüketebilirsiniz. Özel bir diyetiniz yoksa bu tarifleri günün bir ana veya ara öğününde tüketebilirsiniz. Bu tariflerle hem daha enerji dolu hissedecek, hem de süt depolarınızı artıracaksınız.







