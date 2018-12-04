Bu üründe oyun oynamak büyük bir keyif

Huawei Mate 20 Pro, 8.6mm kalınlıkta ve 189 gram ağırlığında. Suya ve toza karşı dayanıklı olan, metal ve cam tasarım malzemelerini tercih eden üründe tam 6.39 inch değerde, 1440 x 3120 çözünürlüklü OLED ekran bulunuyor. Düşünebiliyor musunuz, bir zamanlar 5 inch’in üzerindeki ekranları kullanmaya korkardık. Şimdiyse neredeyse tablet düzeyinde bir telefonu rahatlıkla kullanabiliyoruz.

Tabii telefonun dikkat çekici bir diğer tarafı da dünyanın ilk yapay zeka destekli 7nm mobil yonga setine sahip olması. Mate 20 Pro, Kirin 980 çipsetini kullanıyor. Firma, bu çipset ile çok ciddi performans artışı yaşandığını belirtirken enerji tüketiminde de ciddi tasarruflardan söz ediyor. Bunun yanında Mali-G76 MP10 GPU’su ve 6GB RAM (8GB da var) değerlerini sunuyor. Yazılım tarafına baktığımızda da Android 9 işletim sistemi ve Huawei’nin akıcı arayüzü mevcut.

EN YÜKSEK GRAFİK AYARLARINDA OYUN DENEYİMİ ARTIK TELEFONLARDA

Grafik ayarlamaları genellikle PC oyuncuları için önemlidir. Eğer mütevazi bir donanımınız varsa, ayarları düşürerek görsellikten feragat eder ve yüksek performans almaya odaklanırsınız. Eğer iyi sistem bileşenlerine sahipseniz, bu kez ayarları en üst seviyeye getirerek görsel detayları da en ince ayrıntısına kadar görmek isterseniz. İşte Mate 20 Pro da kalite ve performanstan taviz vermek istemeyenlere hitap ediyor. Onun için “mobil bir gaming PC”si de diyebiliriz aslında.

AnTuTu’da yapılan performans testlerinde, cihazın performans modundayken 300 bin puanı geride bıraktığı ve oyunlar için özel olarak optimize edilen Asus ROG ve Xiaomi Black Shark gibi cihazları da geçtiğini söyleyelim. Ardından da gelelim oyun testlerine…

En iyi mobil yarış oyunlarından olan Asphalt 9, Mate 20 Pro’da çok akıcı çalışıyor. Bunun yanında sunduğu görsel detaylar da çok iyi. Grafik seviyesini en üste çekebiliyorsunuz. Yalnızca otomobil ve çevre tasarımları değil, aynı zamanda ufak tefek fizik efektleriyle de ortaya görsel bir şölen çıkıyor diyebiliriz.

Son yılların en popüler oyunlarından PUBG ise, standart moduyla telefonda rahatlıkla çalışıyor. Bildiğiniz gibi bu tip online oyunlarda en ufak gecikmeler bile ağır sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden cihaz performansı da önemli. Tabii şunu da söylemek gerek. Henüz PUBG’nin en iyi grafikli hali stabil olarak hazır değil, ama yayınlandığında Mate 20 Pro ile rahatlıkla oynayabileceğimizi düşünüyoruz.

Nintendo’nun efsane karakteri Mario da Mate 20 Pro’da yüksek performans ve yumuşak görüntü kalitesi sunuyor. Super Mario Run gibi sürekli hareket gerektiren oyunlarda en ufak gecikmeye bile tahammül yoktur. Zira ahenk kaybını kimse sevmez. Neyse ki bir sorun yaşamıyorsunuz.

Gelelim Gameloft’un çok beğenilen FPS oyunu Modern Combat 5’e. Grafik ayarlarını tavana çıkarsanız bile sorun değil. Ciddi çatışma sahnelerinde bile çok akıcı bir performans söz konusu.

Bir diğer popüler FPS oyunu Shadowgun Legends da yüksek performansı kaliteli görsellerle birleştirerek sunabilen bir yapım. Tabii bu oyunda özellikle bölüm başlangıçlarında ufak tefek kasmaların yaşandığını söylememiz gerek.

PİLİ ÇOK DA DERT ETMEYİN, PEKİ YA SICAKLIK?

Telefonda kablolu ve kablosuz olarak hızlı şarj destekleyen, 0’dan %100’e 70 dakikada şarj olabilen 4200mAh değerde pil yer alıyor ve 7nm’lik çipsetin de yardımıyla az güç tüketiyor. Yaptığımız denemelerde, yaklaşık 2 saatlik oyun deneyiminde pilin %20 civarında azaldığını gördük. Üstelik, cihazın ciddi bir ısınma düzeyine ulaşmadığını da söylememiz gerekiyor.

Öte yandan, bir oyunu oynuyorken başka bir oyunu da arka planda çalışır halde bırakabiliyor ve isterseniz oyunlar arası hızlıca geçişler yapabiliyorsunuz. Bu gibi anlarda da cihazın gerçekten başarılı performans sunduğunu söylememiz lazım.

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