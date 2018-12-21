Bu ürünleri buzdolabında saklayın!

Bu listedeki ürünleri buzdolabında tutarsanız daha uzun süre kullanabilir ve daha iyi performans alabilirsiniz...

PARFÜM

Isı ve güneş ışığı favori parfümünüzün kokusunu değiştirebilir. Parfüm çok uzun süre sıcakta kalırsa, içindeki kimyasallar kırılır ve kokusu tamamen değişir.

GÖZ KREMİ

Göz kreminizin soğuk olması sadece serinletici bir etki yaratmaz, aynı zamanda kan damarlarındaki şişlikleri de azaltır.

YÜZ MASKELERİ

Çokça göz kremi gibi, serin yüz maskeleri kılcal damarları daraltır ve kızarıklık eğilimini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca tahriş olan cilt üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır.

EYELİNER

Makyaj uzmanları özellikle uygulamadan 10 dakika önce göz kalemi ve eyelinerları dolaba koymayı önerir. Bu, daha düzgün çizgiler çizmenize yardımcı olur

RUJ

Formunu ve ömrünü uzatma için ruj ve dudak balsamlarını buzdolabında saklamalısınız. Bu ürünleri ısıdan uzak tutarak kimyasal parçalanmayı engellersiniz.

DOĞAL VÜCUT ÜRÜNLERİ

Ürünlerin doğal olduğu göz önüne alındığında, içeriklerinde koruyucu bulunmadığını hatırlamalısınız ve bu yüzden bakteri üretimine daha yatkın olduklarını. Onları buzdolabında muhafaza etmek, ömürlerini uzatacağı gibi, bakteri üretimini de engeller.