Çocuğumuzun hem sağlıkla büyümesi hem de sağlıklı kilo aralığında olması önemli. Özellikle teknolojisinin bu denli çocukların elinde olması yani televizyon, tablet ve bir de buna pandemi süreci eklenince çocuklarda hareketsizlik de arttı. Şimdi okullar açılıyor hem fiziksel aktivitelerini artırıp hem de beslenmelerine dikkat ederek çocuklarınızın sağlıkla büyümesine yardımcı olabilirsiniz.

Peki beslenmelerinde nelere dikkat etmeliyiz?

Öncelikle kahvaltı ile güne başlamaları önemli. Okula kahvaltı yapıp giden çocuklarda derste başarı ve motvasyonun daha iyi olduğu saptanmış. Tabi bu kahvaltı bir paketli kek ve meyve suyu değil. Dengeli ve sağlıklı bir tabak olmalı. Tabağında, yumurta, peynir gibi protein içeren yiyecekler yanında zeytini, tam buğday ekmeği ya da tam tahıllı undan yapılmış pankek ve sebze ile hem vitamin mineralden zengin hem de dengeli bir kahvaltı ile güne başlamış olur.

Okula atıştırmalıklarını yanında götürebilir. Kahvaltı öğle yemeği arası acıktıklarında kantinden abur cubur almaları yerine çantalarına koyacağınız kuruyemiş, kuru meyve ya da taze meyve, süt gibi seçenekler hem öğlene kadar tok kalmalarını sağlar hem de abur cuburun kalorili ve besin değeri açısından düşük içeriğinden uzak durmuş olurlar.

Öğle yemeği için eğer yanlarında götürüyorlarsa tam tahıllı ekmek ile peynirli, marullu sandviç/ tost ya da köfte, makarna, yeşillik ve ayran ya da tam buğday lavaşlar ile yumurtalı peynirli bir sandviç yaparak yanlarında götürebilirler. Böylece hem karınları doyar hem de fast food ya da bisküvilerden doymuş ya da trans yağ ve fazladan kalori almamış olurlar.

Akşam eve geldiklerinde ise abur cubur yerine yine taze meyvelerden, yoğurttan yararlanabiliriz. Ardından da yine dengeli bir akşam yemeği ile hem büyüme gelişmesi hem de kilosunu sağlıklı aralıklarda tutmaya çalışmış oluruz.

Çocuklar anne babalarını rol model olarak belirlerler. Yani eğer siz eve abur cubur alıp, cipsler, kolalar alıp çocuğunuza bunlar zararlı derseniz maalesef bir geçerliliği olmaz. O nedenle siz de beslenmenize dikkat ederek çocuğunuza beslenme anlamında iyi bir rol model olabilirsiniz.

Beslenmenin yanında su tüketimi de oldukça önemlidir. Çocuğunuzun okula giderken mutlaka çantasında suluğu bulunsun ki su içme alışkanlığı kazansın.

Tabi biraz da fiziksel aktivite açısından desteklemek gerekir. Hem kas kütlesi kazanımı hem de kilonun sağlıklı aralıkta tutulması için önemlidir. Çocuğunuzun sevdiği ve süreklilik sağlayabileceği bir egzersiz türü tercih edilmelidir. Kısacası çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıkları ileriki hayatlarını ve sağlıklarını etkilediği için şimdiden sağlıklı beslenmeyi öğrenmeleri ve bunu alışkanlık olarak oturtmaları oldukça önemli.

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Tuba Erdoğan



