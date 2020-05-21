Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, hava sıcaklıkları haziran, temmuz ve ağustosta Doğu Akdeniz ile doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hava sıcaklığı 22 Mayıs Cuma gününden itibaren 16 dereceye kadar düşecek. Sıcaklık mevsim normallerinin de altına inerek hava serinleyecek.Sıcaklık ortalaması ocak ayından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yaz döneminde ise sıcaklıklarda büyük değişimler beklenmiyor. Sıcaklıklar haziran, temmuz ve ağustos ayı için mevsim normallerinde görünüyor.Yazın normal sıcaklıklar olacak ama aşırı sıcak hava dalgaları gözükmeyecek. İstanbul'da 35-36 dereceler olmayacak gibi gözüküyor"





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