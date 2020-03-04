Bu yaz dünya sıcaktan kavrulacak

Rapora göre; dünya tarihinin en sıcak yılı 2016’ydı. 2016’da ısı ‘El Nino’ (okyanus sularının ısınması) nedeniyle artmıştı. Tarihin ikinci en sıcak yılı ise 2019’du. Ancak 2019’da ‘El Nino’ yaşanmamış, ısı, küresel iklim krizi nedeniyle artmıştı. Ocak 2020 ‘tarihin en sıcak ocak ayı’, şubat 2020 ise ‘1900’den bu yana görülen en sıcak şubat ayı’ olmuştu. Uzmanlar bu durumun devam edeceğini, mart-mayıs arasında aşırı sıcakların yaşanacağını, yazın ısının bir hayli yüksek olacağını açıkladı.

Hava kirliliği ömrü yiyor

Alman bilim insanları, 2015 verilerini kullanarak hava kirliliğinden ölümleri diğer ölüm sebepleri ile karşılaştırdı. Buna göre, 2015'te 8.8 milyon kişi kirlilikten öldü. Aynı yıl sigaradan 7.2 milyon, AIDS'den 1 milyon, sıtmadan 600 bin, savaşlar nedeniyle ise 530 bin kişi öldü. 2015'te Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle ölenlerin sayısı 62 bin 881 oldu. Araştırma hava kirliliğinin insan ömrünü 3 yıl kısalttığını ortaya çıkardı.

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