Cumartesi Postası Bu yaz onlarla geçecek

Bu yaz onlarla geçecek

Cumartesi Postası

Bu yaz onlarla geçecek

Yaza girerken müzik dünyası da canlanır ve hareketlenir, sanatçıların kimi albüm, kimi de single çıkarırdı. Ama Covid-19 salgını sebebiyle ünlü popçuların yeni şarkıları yarım kaldı. “Şarkıların yaşı olmaz” diyen ünlü DJ’ler, karantina sonrası sizleri depresif ruh halinden kurtaracak, yazınıza keyif katacak 100 şarkıyı listeledi. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr

20 Haziran 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tatilinize renk ve heyecan katacak 100 şarkı

Türkçe

  • Kenan Dogulu/ Vay Be
  • Ece Seçkin & Rozz Kalliope / Benjamins 3
  • Ezhel / Felaket Remix
  • Ajda Pekkan/ Yalnızlık Fm
  • Demet Akalın/ Kulüp
  • Tarkan/ Her Nerdeysen
  • Ajda Pekkan/ Ne Günler
  • Ümit Sayın/ Mavi Geceler
  • Sıla & Ciclon/ Yaz Geliyor
  • Yalın/ Kasma
  • Yaşar / Kuşlar
  • Gökçe Bahadır / Sana Doğru (Hakan Kabil Remix)
  • Cem Adrian/Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (Emrah Türken Remix)
  • Ufuk Kevser& Canozan / Sar Bu Şehri (Remix)
  • Ceza / Yerli Plaka (Tolga Aslan Remix)
  • Hande Ünsal / Daha İyi
  • Simge / Ben Bazen (SUER Remix)
  • Tuğçe Haşimoğlu/ Unut Beni (Dağcan Erdurak Remix)
  • Zeynep Bastık / Uslanmıyor Bu
  • Sertab Erener / Kafanı Yorma
  • Bedük / Intergalactic
  • Gökçe Bahadır / Sen Yarattın Beni
  • Kalben/ Kasımpatılar
  • Deeperise & Jabbar / Güzelliğin On Para Etmez
  • Gazapizm/ Sağı Solu Kes
  • Işın Karaca / Başka Bahar (Deejay Şenol Aycan & Ali Arslan Re/Work)
  • Fikret Kızılok & Ece Ekren/ Zaman Zaman
  • Nurettin Çolak & Lara Elmaoğlu/ Kuşku
  • Sezen Aksu/ Ben de Yoluna Giderim
  • Nilay Tezsay / Kalmadı (Feat. Emre Gören)
  • Barış Manço/ Eğri Eğri Doğru Doğru (Dim Zach Edit)
  • Yalın/ Ya Sabır
  • Sezen Aksu/ Onu Alma Beni Al
  • Berkay / İki Hece
  • Murda & Ezhel / Bir Sonraki Hayatımda Gel
  • Zeynep Bastık / Bu Gece
  • Sezen Aksu/ Hoşgörü (Emre Gören Remix)
  • Tarkan/ Sevdanın Son Vuruşu
  • Müslüm Gürses / Nilüfer
  • Semiramis Pekkan/ Bana Yalan Söylediler (Valeron Remix)
  • Şenay / Sev Kardeşim (Can Hatipoğlu Remix)
  • Yusuf Can Kurt Ft. Aslınur Bolu/ Senede Bir Gün
  • Edip Akbayram/ Hasretinle Yandı Gönlüm
  • Ezginin Günlüğü/ Düşler Sokağı
  • Zeynep Bastık / Her Yerde Sen
  • Çağrı / Dip
  • Jabbar / Cesaretsizce Olmuyor
  • Athena / Ben Böyleyim
  • Büyük Ev Ablukada / Arayan Bulur

Yabancı

  • Dua Lipa / Break My Heart
  • Aaron Smith & Luvli / Dancin (Krono Remix)
  • İlkay Şencan & Era Istrefi & Arash/ No Maybes
  • Roy Clark / Yesterday When I Was Young (Inspiro Remix)
  • Leon Lincoln/ The Last Time (Qubiko Remix)
  • LP/ Lost On You (Pilarinos & Karypidis Remix)
  • Buscemi & Luigi Catalano/ Luna Misteriosa
  • The House Soldiers / Salsa (Balearic Mix)
  • Sandy Rivera & Rae / Hide U (Chicola Extended Remix)
  • Duke Dumont & Shaun Ross / Red Light Green Light (Original Mix)
  • Chelsea Como & Jacko/ Missing you (Klement Bonelli Remix)
  • Dirty Vegas / Days Go By (CamelPhat Remix)
  • ARTBAT & WhoMadeWho/ Closer (Original Mix)
  • Dj Dove & Sugarstarr / Mi Corazon (Sugarstarr 12” Mix)
  • Soul Purpose / Salsa House (M’s Salsa Mix)
  • Tanto Project / Perfect Colour (Club Mix)
  • Hakan Kabil & Lara B/ More Than Your Love
  • Hüseyin Önen & Volkan Uca / Rave Booty
  • Nicoletta / A Quoi Sert De Vivre Libre (Dim Zach Remix)
  • George Mavridis & Dim Zach/ My Way (Zucca Mix)
  • David Novacek & Incognet / Loser Hit (Original Club Mix)
  • Rivaz & Botteghi & Emarie/ Que Rico (Chris River & Reat Kay Remix)
  • Camel Phat & Elderbrook / Cola
  • Alice Merton/ No Roots
  • Lele Pons / Volar
  • Cafi & Mark Eliyahu/ Alegria
  • Doja Cat / Boss B*tch
  • Black Eyed Peas & J Balvin/ RITMO
  • Silicone Soul / Right On
  • Guz / U Got My Love
  • Moreno Pezzolato/ Sing It Back
  • Eric Kupper / Aurora
  • Crystal Z/ Love Season
  • Floyd Lavine & Awen/ Kusimama
  • Black Eyed Peas / Mamacita
  • Meduza / Lose Control
  • Regard/ Ride It
  • Rosalia & Travis Scott / TKN
  • Ven Hermosa / Pharaoh’s Daughter
  • Topic / Breaking Me
  • Tyga / Ayy Macarena
  • Bryce Vine / Baby Girl
  • Aya Nakamura / Djadja
  • Julien Baer / Cette Fille S’appelle Demain
  • Andrea Bocelli / Perfidia
  • Barbatuques / Baianá (Jack Back Club Remix)
  • Dynoro& Gigi D’Agostino / In My Mind
  • Gorillaz / Clint Eastwood (Paul Damixie Remix)
  • Erdinç Erdoğdu/ Rage
  • Surf Mesa& Emilee/ ily (I Love You Baby)

Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder