Bu yaz onlarla geçecek
Yaza girerken müzik dünyası da canlanır ve hareketlenir, sanatçıların kimi albüm, kimi de single çıkarırdı. Ama Covid-19 salgını sebebiyle ünlü popçuların yeni şarkıları yarım kaldı. “Şarkıların yaşı olmaz” diyen ünlü DJ’ler, karantina sonrası sizleri depresif ruh halinden kurtaracak, yazınıza keyif katacak 100 şarkıyı listeledi. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
20 Haziran 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tatilinize renk ve heyecan katacak 100 şarkı
Türkçe
- Kenan Dogulu/ Vay Be
- Ece Seçkin & Rozz Kalliope / Benjamins 3
- Ezhel / Felaket Remix
- Ajda Pekkan/ Yalnızlık Fm
- Demet Akalın/ Kulüp
- Tarkan/ Her Nerdeysen
- Ajda Pekkan/ Ne Günler
- Ümit Sayın/ Mavi Geceler
- Sıla & Ciclon/ Yaz Geliyor
- Yalın/ Kasma
- Yaşar / Kuşlar
- Gökçe Bahadır / Sana Doğru (Hakan Kabil Remix)
- Cem Adrian/Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman (Emrah Türken Remix)
- Ufuk Kevser& Canozan / Sar Bu Şehri (Remix)
- Ceza / Yerli Plaka (Tolga Aslan Remix)
- Hande Ünsal / Daha İyi
- Simge / Ben Bazen (SUER Remix)
- Tuğçe Haşimoğlu/ Unut Beni (Dağcan Erdurak Remix)
- Zeynep Bastık / Uslanmıyor Bu
- Sertab Erener / Kafanı Yorma
- Bedük / Intergalactic
- Gökçe Bahadır / Sen Yarattın Beni
- Kalben/ Kasımpatılar
- Deeperise & Jabbar / Güzelliğin On Para Etmez
- Gazapizm/ Sağı Solu Kes
- Işın Karaca / Başka Bahar (Deejay Şenol Aycan & Ali Arslan Re/Work)
- Fikret Kızılok & Ece Ekren/ Zaman Zaman
- Nurettin Çolak & Lara Elmaoğlu/ Kuşku
- Sezen Aksu/ Ben de Yoluna Giderim
- Nilay Tezsay / Kalmadı (Feat. Emre Gören)
- Barış Manço/ Eğri Eğri Doğru Doğru (Dim Zach Edit)
- Yalın/ Ya Sabır
- Sezen Aksu/ Onu Alma Beni Al
- Berkay / İki Hece
- Murda & Ezhel / Bir Sonraki Hayatımda Gel
- Zeynep Bastık / Bu Gece
- Sezen Aksu/ Hoşgörü (Emre Gören Remix)
- Tarkan/ Sevdanın Son Vuruşu
- Müslüm Gürses / Nilüfer
- Semiramis Pekkan/ Bana Yalan Söylediler (Valeron Remix)
- Şenay / Sev Kardeşim (Can Hatipoğlu Remix)
- Yusuf Can Kurt Ft. Aslınur Bolu/ Senede Bir Gün
- Edip Akbayram/ Hasretinle Yandı Gönlüm
- Ezginin Günlüğü/ Düşler Sokağı
- Zeynep Bastık / Her Yerde Sen
- Çağrı / Dip
- Jabbar / Cesaretsizce Olmuyor
- Athena / Ben Böyleyim
- Büyük Ev Ablukada / Arayan Bulur
Yabancı
- Dua Lipa / Break My Heart
- Aaron Smith & Luvli / Dancin (Krono Remix)
- İlkay Şencan & Era Istrefi & Arash/ No Maybes
- Roy Clark / Yesterday When I Was Young (Inspiro Remix)
- Leon Lincoln/ The Last Time (Qubiko Remix)
- LP/ Lost On You (Pilarinos & Karypidis Remix)
- Buscemi & Luigi Catalano/ Luna Misteriosa
- The House Soldiers / Salsa (Balearic Mix)
- Sandy Rivera & Rae / Hide U (Chicola Extended Remix)
- Duke Dumont & Shaun Ross / Red Light Green Light (Original Mix)
- Chelsea Como & Jacko/ Missing you (Klement Bonelli Remix)
- Dirty Vegas / Days Go By (CamelPhat Remix)
- ARTBAT & WhoMadeWho/ Closer (Original Mix)
- Dj Dove & Sugarstarr / Mi Corazon (Sugarstarr 12” Mix)
- Soul Purpose / Salsa House (M’s Salsa Mix)
- Tanto Project / Perfect Colour (Club Mix)
- Hakan Kabil & Lara B/ More Than Your Love
- Hüseyin Önen & Volkan Uca / Rave Booty
- Nicoletta / A Quoi Sert De Vivre Libre (Dim Zach Remix)
- George Mavridis & Dim Zach/ My Way (Zucca Mix)
- David Novacek & Incognet / Loser Hit (Original Club Mix)
- Rivaz & Botteghi & Emarie/ Que Rico (Chris River & Reat Kay Remix)
- Camel Phat & Elderbrook / Cola
- Alice Merton/ No Roots
- Lele Pons / Volar
- Cafi & Mark Eliyahu/ Alegria
- Doja Cat / Boss B*tch
- Black Eyed Peas & J Balvin/ RITMO
- Silicone Soul / Right On
- Guz / U Got My Love
- Moreno Pezzolato/ Sing It Back
- Eric Kupper / Aurora
- Crystal Z/ Love Season
- Floyd Lavine & Awen/ Kusimama
- Black Eyed Peas / Mamacita
- Meduza / Lose Control
- Regard/ Ride It
- Rosalia & Travis Scott / TKN
- Ven Hermosa / Pharaoh’s Daughter
- Topic / Breaking Me
- Tyga / Ayy Macarena
- Bryce Vine / Baby Girl
- Aya Nakamura / Djadja
- Julien Baer / Cette Fille S’appelle Demain
- Andrea Bocelli / Perfidia
- Barbatuques / Baianá (Jack Back Club Remix)
- Dynoro& Gigi D’Agostino / In My Mind
- Gorillaz / Clint Eastwood (Paul Damixie Remix)
- Erdinç Erdoğdu/ Rage
- Surf Mesa& Emilee/ ily (I Love You Baby)