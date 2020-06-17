Bu yaz plajlarda modadan çok güvenlik ön planda

Myminibaby kurucularından Bade Karapekmez, 2020 yılı trendleri arasında en fazla tercih edilen ‘daha sade’ ve kombinasyonu uygun plaj modaları olduğunu ifade ederken Taner Karapekmez ise ailelerin pandemi döneminde normalleşme sürecine dikkat ettiğine değinerek “Bu yıl daha sade tasarımlar dikkat çekse de güvenlik en önemli kriter haline geldi. “dedi.

Özellikle aileler tatil yaparken en fazla dikkat ettikleri çocuklarının güvenliği, bunun için internette uzun bir araştırma yapan aileler güvenlik konusuna büyük oran da dikkat ediyor.

Bade Karapekmez ve Taner Karapekmez ailelerin corona virüs döneminde her ne kadar modaya dikkat etse de güvenlik konusunda daha hassas davrandıklarını söyledi.

Bade Karapekmez “Özellikle internette aileler uzun araştırmalar yapıyor ve güvenlik konusun da ve moda konusun da titiz davranıyorlar. Coronavirüs nedeniyle tatil planların da birçok değişiklik yapanlar normalleşme ile yeniden araştırma aşamasına geçti. Biz bu normalleşmeyi tahmin etmiş ve hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık“ dedi.

Corona virüs modayı da etkiledi

Taner Karapekmez corona virüsün modayı da etkilediğini dile getirdi.

Moda fikirlerinde de değişiklikler yapıldığını söyleyen Karapekmez “Artık moda koronavirüs nedeniyle bir değişime uğruyor. İnsanlar her ne kadar modaya da dikkat etse de özellikle çocuklu aileler daha çok güvenlik istiyor. Myminibaby için yapılan araştırmalar gösteriyor ki bizler güvenlik konusunda başarılıyız. Aslında koronavirüs tüm insanlar da ‘güvende olma’ hissi oluşturdu. Bir korku dönemi yaşanıyor ve insanlar tatillerini herhangi bir korkuya kapılmadan yapmak istiyor. “ dedi.

Bu yıl daha sade tasarımların tercih edildiğini anlatan Taner Karapekmez, değişimin her alan da kendini gösterdiğini aktardı.