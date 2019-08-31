Bu yıl hamsi, istavrit, lüfere doyacağız

İhracatçılar bu yıl balıkta ilk kez 1 milyar doları aşmayı hedefliyor. Alabalık, çipura ve levrek üretiminde Avrupa’da zirvede olduklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, “Bu yıl hamsi, istavrit ve lüfer bol, palamut geçen yıla göre az olacak” dedi.

3 BALIKTAN BİRİ BİZİM

Su ürünleri ihracatının 2018’de bir önceki seneye göre yüzde 12.5 artışla 958 milyon dolara yükseldiğini belirten Sagun, “Sektörümüz ihracatını her yıl artırıyor. Bunda yeni pazarlarının payı büyük. Levrek, çupra, alabalık, somon ve orkinos en fazla ihracat yapılan ürünlerimiz. Levreği Avrupa, Kanada ve Rusya’ya satıyoruz. Alabalık doğu ülkelerine gidiyor. En büyük pazarımız Avrupa. 3 balıktan 1’i Türk balığı” diye konuştu.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Son 12 aylık ihracatın yüzde 5 artışla 1 milyar dolara ulaştığını belirten Sagun, şunları söyledi: “Türkiye’nin toplam ihracatının kilogram birim fiyatı ortalama 1.28 dolarken, su ürünleri sektörü 5.69 dolara ulaştı. Katma değerimiz sürekli artıyor. En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke sırasıyla Hollanda, İtalya, Rusya, Almanya, Japonya, Yunanistan, Birleşik Krallık, İspanya, ABD ve Çin oldu.”

ÇİPURA VE LEVREKTE ZİRVE

Dünya su ürünlerinin üretim sıralamasında lider ülkenin 57.8 milyon tonla Çin olduğunu dile getiren Ahmet Tuncay Sagun, şöyle devam etti:“Türkiye’nin toplam üretimi ise 2017 itibarıyla 630 bin 820 ton. Dünya üretimindeki payımız yüzde 0.34. Avrupa’da alabalık üretiminde birinci, çipura ve levrekte ikinci sırada yer alıyoruz. Üretim artışıyla birlikte Yunanlıların Avrupa’daki satış liderliğini ellerinden aldık.”

ORKİNOSLAR JAPONYA’YA

Tüketimi büyük oranda Japonya’da yapılan orkinos ihracatında Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ahmet Tuncay Sagun, şöyle konuştu: “Türkiye olarak toplam orkinos ihracatımız 2018’de 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Orkinos ihracatını ağırlıklı olarak Japonya, Libya ve ABD’ye yapıyoruz. İhracatın önemli bir bölümünü Mavi Yüzgeçli Orkinos balığı oluşturuyor.”

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