Bu yılın en çok satılan bilgisayar markası belli oldu

Bilgisayar kullanımlarına yönelik yapılan yeni araştırmalara göre bu yıl içinde bilgisayar sevkiyatları yüzde 55.2 oranında artış gösterdi. Evden çalışmaya başlayanlardan çevrim içi olarak derslere katılanlara kadar bilgisayarlara önemli oranda talep yaşandı.

IDC tarafından yayımlanan araştırma sonuçlarına göre 2020'den bu yana bilgisayarlara yönelik büyük bir talep bulunuyor ve ilerleyen dönemde daha da artacak.

2021 yılının ilk çeyreğinde 20 bin 401 adet bilgisayar sevkiyatı gerçekleştiren Lenovo, geçen yıla oranla oldukça yüksek rakamlara ulaşmış durumda. İkinci sırada ise HP yer alıyor. 19 bin 237 adet cihaz sevkiyatı yapan şirketin pazar payına bakıldığında yüzde 22.9 oranında bir ağırlığı bulunuyor.

Üçüncü sırada ise bizleri Dell karşılıyor. Dell, 12 bin 946 adet bilgisayarı kullanıcılara ulaştırmış ve pazarda yüzde 15.4 oranında bir ağırlığı üstleniyor. Dördüncü sırada bizleri karşılayan Apple bu yılın ilk çeyreğinde 6 bin 692 adet Mac cihazın satışını yapmış. Listede Apple'ı, 5 bin 837 ile Acer takip ediyor.