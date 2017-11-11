Bu yılın en göz kamaştırıcı hediyesini siz verin

Yeni yılın en farklı ve en ışıltılı hediye alternatifi...

11 Kasım 2017, Cumartesi 16:32 Son Güncelleme:
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Bu yılın en göz kamaştırıcı hediyesini siz verin
Hollywood yıldızı Bruce Willis’in eşi Emma Heming-Willis tarafından sunulan, hayatın ışıltılı esanslarının yer aldığı Lightning Collection ile sevdiklerinize yeni yılın en büyülü hediyesini verin.

Lightning serisinin 3 farklı romantik parfüm kompozisyonu ile sevdiklerinizi yeni yılda da kendinize aşık edin.

Lightning Collection Essence of Marine Eau de Parfum 50 ml: 109,90 TL
Lightning Collection Essence of Amber Eau de Parfum 50 ml: 109,90 TL
Lightning Collection Essence of Rose Eau de Parfum 50 ml: 109,90 TL

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