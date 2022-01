Bu yiyecekler hayatınızdan yıllar götürüyor!

Çoğu insan yaşlanmayı geciktirmek ve daha genç görünmek için geleni yapıyor. Yaşlanmayı önlediği söylenen cilt ürünleri, gençleşmek için yaptırılan çeşitli operasyonlar ve daha nicesi... Ancak yaşlanmayı önlemek sadece cildimize bakıp, cilt bakım ürünleri kullanmakla olmuyor. Yediklerimize de son derece önem vermemiz gerekiyor. Özellikle aşağıda vermiş olduğumuz yaşlanmayı hızlandıran besinlerden uzak durmamız gerekiyor...





KARIŞIK ETLER

Salam, sosis ve benzeri karışımlarla üretilen etler içlerinde aşırı oranda yağ bulundurur, özellikle de doymuş yağlar. İçinde 1,5 gramdan fazla doymuş yağ içeren 100 gram et oldukça büyük bir zarar riski taşır. Bu riskler arasında kalp hastalıkları, obezite, aşırı kilo ve inme bulunur.

Bilmediğiniz ise bu yiyeceklerin düzenli olarak tüketildiğinde kansere yol açabilecek yüksek oranda nitrat içerdiğidir. Unutmayın yüksek sodyum oranı kalp problemlerine sebep olur ve kan basıncını yükseltir.





ŞEKERLİ İÇECEKLER

İçeriğinde yüksek oranda şeker bulunan içecekler aşırı kiloya ve diyabete sebep olur. Şeker vücudun işlemesi için gerekli olsa da bu tatlandırılmış içeceklerin içinde bulunan aşırı şekerin sağlığa olumsuz etkisi vardır ve organlarla önemli vücut sistemlerinin performansını etkiler.





PATATES KIZARTMASI

Aşırı oranda doymuş yağ, trans yağ ve kolesterol içeren patates kızartması çok lezzetlidir ama sağlıklı bir yaşam için çok kötü bir seçimdir. Her 100 gramda 500 kalori bulunur. Bu da her kızartma yediğinizde iştahınızı arttıracağına ve birkaç tane tüketmenin sizi obezite ve aşırı kiloya sürükleyebileceğine işarettir.





PİZZA VE HAMBURGER

Bir cuma gecesi birkaç dilim pizza veya hafta sonu hamburger yemenin ne kadar zararı olabilir ki? Peki içlerindeki doymuş yağlar, sodyum ve şekere ne demeli? Pizza ve hamburgerler besleyici öğeler taşımadıkları için düzenli tüketildiğinde çok zararlıdır ve sağlık risklerini arttırır.





DONDURMA

Lezzetli ve tazeleyici olsa da dondurma doymuş yağ, trans yağ, şeker ve kolestrol içerir. Dondurmanın içindeki kolesterol oranından bahsetmemize gerek yok. Dondurma çok lezzetli olabilir ama çok sağlıksız bir seçimdir.





ŞEKERLEME

Şekerin getirdiği harika tatmin duygusu çok uzun süreli etkiler taşır. Yüksek oranda şeker, diyabet ile obeziteye yol açarken vücudun insülin direncini de arttırır.





TUZ

Vücudunuz düzenli tuza ihtiyaç duyar ama yemeklerdeki tuz bu ihtiyacı karşılamaz. Ticari olarak satılan tuz içeriğinde toksik olabilecek kimyasallar içerir. Fazla tuz tüketmek, vücutta su ve sıvı tutulumuna sebep olur ve sağlıksız kas depozitlerini arttırır. Günde önerilen tuz alımı 6 gramdır.





YAPAY TATLANDIRICILAR

Yapay tatlandırıcılar iştahı arttırır. Böylece akıllıca bir diyet yapmaya çalışırken aslında daha fazla yersiniz. Aşırı şeker ve yağ gibi sağlıksız yiyecekler yiyerek sağlığınızı riske atmış olursunuz.





KIRMIZI ET

Her akşam yemeğinde biftek yememelisiniz. Dengeli beslenme için kırmızı et tüketmelisiniz ama sınırlı oranda almalısınız. Kırmızı et, kalbiniz için kötü olan doymuş yağlar içerir. Vücudunuz bunları çok yavaş sindirir, dolayısıyla vücut bunları yakmak için ihtiyacı olan asıl enerjiyi harcar. Bu da kilo vermeniz önünde engeldir.

İŞLENMİŞ YİYECEKLER

İşlenmiş yiyecekler genelde tüm besleyici özelliklerini yitirmiş olurlar ve yendikleri zaman çok sağlıksız etkileri olur. Mısır gevreği, organik veya genetiği oynanmamış şekilde tüketildiğinde sağlıklı bir katkı olabilir.

Ancak işlenmiş mısır gevreği paketlenmeye kadar geçen sürede neredeyse tüm besleyici ögelerini kaybeder. Rafine karbonhidratlar yüksek şeker oranına ve vücutta yağ tutulumuna sebep olur.





