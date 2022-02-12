Bu zamana kadarki en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi

2014 UN271 kuyruklu yıldızı olarak da bilinen Berdandinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı, şimdiye kadar keşfedilen en büyük kuyruklu yıldız oldu. Yapılan hesaplarda kuyruklu yıldızın, Hale-Bopp'tan neredeyse 2 kat daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Observatoire de Paris'te bir gökbilimci olan Emmanuel Lellouch liderliğinde yönetilen yeni araştırmada, kuyruklu yıldızın 19.6 AU uzakta olduğu Ağustos 2021'de Güney Amerika'daki Atacama Büyük Milimetre Dizisinden alınan verileri kullandı. Yaklaşık olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi temsil eden AU, 93 milyon mil veya 150 milyon kilometre anlamına geliyor. Yani kuyruklu yıldız bize şu an Güneş'ten neredeyse 19 kat daha uzakta.

Kuyruklu yıldızın kütlesinden çıkan mikrodalga radyasyonunu inceleyen ekip, yansıyan bu ışık dalga boyları sayesinde kuyruklu yıldızın boyutunun 137 km çapında olduğunu keşfetti.

Şu anda Güneş Sistemi'nin iç kısmına doğru ilerleyen kuyruklu yıldızın, 2031 yılında Dünya’ya en yakın konumuna geleceği düşünülüyor.