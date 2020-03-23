Kraliçe Elizabet'in Buckingham Sarayı çalışanlarından bir kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Kraliçenin ekibinde yer alan kişinin çalıştığı süre zarfı boyunca Kraliçe ya da kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle temasa geçip geçmediği belirsizliğini koruyor.

Buckingham Sarayı temsilcisi bir kişi "Tek tek personel üyeleri hakkında yorum yapamazdık" diyerek daha fazla açıklamada bulunmaktan çekindi.

Kraliyet ailesinin üyeleri corona virüs tedbirleri kapsamında büyük ölçekli etkinliklerinin çoğunu erteledi veya iptal etti.





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