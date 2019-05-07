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BUDO hava koşullarıyla nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

07 Mayıs 2019, Salı 10:19 Son Güncelleme:
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BUDO hava koşullarıyla nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

 BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamadı.

AA


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