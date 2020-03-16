Türkiye BUDO seferleri iptal edildi

BUDO seferleri iptal edildi

Türkiye

BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün (17 Mart Salı) yapacağı seferlerinden bazıları kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

16 Mart 2020, Pazartesi 23:50 Son Güncelleme:
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle saat 10.00 ve 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı. Ayrıca, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

AA

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