Türkiye BUDO seferleri iptal edildi

BUDO seferleri iptal edildi

Türkiye

BUDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

19 Eylül 2020, Cumartesi 09:49 Son Güncelleme:
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BUDO’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada iptal edilen seferler şöyle duyuruldu;

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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