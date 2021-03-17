Türkiye BUDO seferleri iptal edildi

BUDO seferleri iptal edildi

Türkiye

BUDO seferleri iptal edildi

Hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hattında bazı seferler iptal edildi.

17 Mart 2021, Çarşamba 07:33 Son Güncelleme:
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İptal edilen seferler şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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