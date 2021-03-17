BUDO seferleri iptal edildi
Hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) hattında bazı seferler iptal edildi.
17 Mart 2021, Çarşamba 07:33 Son Güncelleme:
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İptal edilen seferler şunlar:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)