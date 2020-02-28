Türkiye BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

Türkiye

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerden bazıları, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

28 Şubat 2020, Cuma 23:14 Son Güncelleme:
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BUDO’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ile saat 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı. Ayrıca, 10.30 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 13.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25’deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

AA

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