Türkiye BUDO seferlerine ara veriyor

BUDO seferlerine ara veriyor

Türkiye

BUDO seferlerine ara veriyor

Tam kapanma uygulaması kapsamında Bursa -İstanbul deniz otobüsü seferlerine ara verildiği duyuruldu.

28 Nisan 2021, Çarşamba 08:09 Son Güncelleme:
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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA

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