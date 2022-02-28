BUDO seferlerine olumsuz hava şartları engeli! Seferler iptal edildi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
28 Şubat 2022, Pazartesi 09:14 Son Güncelleme:
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
İHA
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