Türkiye BUDO seferlerine virüs iptali

BUDO seferlerine virüs iptali

Türkiye

BUDO seferlerine virüs iptali

Bursa Deniz Otobüsleri'nin yarın yapılacak seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

28 Mart 2020, Cumartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.


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