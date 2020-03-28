BUDO seferlerine virüs iptali
Bursa Deniz Otobüsleri'nin yarın yapılacak seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
28 Mart 2020, Cumartesi 13:22 Son Güncelleme:
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapacağı seferlerinden bazıları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.00 ve 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri corona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
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