Türkiye BUDO'da sefer iptalleri: İDO'dan da açıklama geldi

BUDO'da sefer iptalleri: İDO'dan da açıklama geldi

Türkiye

BUDO'da sefer iptalleri: İDO'dan da açıklama geldi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Benzer bir duyuru da İDO'dan geldi. İşte hava muhalefeti iptal edilen seferler...

17 Şubat 2021, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına deniz ulaşımına yansıyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nden yapılan açıklamaya göre; bazı seferler iptal edilmek zorunda kaldı.

İptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Benzer bir duyuru da İDO'dan

İstanbul Deniz Otobüsleri işletmesi de fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan birçok seferi iptal etti.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları ise tipi nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Gestaş firması yaptığı açıklamada; olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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