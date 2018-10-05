  • Haberler
  • Gündem
  • Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde İstanbul-Bursa arasında yapılacak seferlerin iptal edildiğini duyurdu

05 Ekim 2018, Cuma 19:04
A A

Marmara denizinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yaptığı açıklamayla akşam saatlerinde yapılacak olan İstanbul - Bursa arası seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO’dan yapılan açıklamada, “Saat 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü-Sirkeci), saat 20.00 İstanbul (Eminönü-Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 20.00’ deki İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” denildi. 

İHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.