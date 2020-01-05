BUDO’nun bugün yapılacak tüm seferleri iptal edildi

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul-Bursa seferi de iptal edilmişti

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BURSA (AA)



