BUDO’nun bugün yapılacak tüm seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün (6 Ocak Pazartesi) tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul-Bursa seferi de iptal edilmişti
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
BURSA (AA)