BUDO’nun bugün yapılacak tüm seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün (6 Ocak Pazartesi) tüm seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

05 Ocak 2020, Pazar 21:58 Son Güncelleme:
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BUDO’nun bugün yapılacak tüm seferleri iptal edildi

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün 07.00-20.30 saatlerinde karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan tüm seferlerin, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul-Bursa seferi de iptal edilmişti

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, "Saat 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferimiz beklenmedik ve aniden gelişen olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BURSA (AA)


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