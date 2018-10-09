Buffon, Fenerbahçe maçını unutamadı

İtalyan kaleci, kendisini heyecanlandıran statlar arasında Anfield Road, Rangers ve Fenerbahçe'yi saydı

09 Ekim 2018, Salı 21:50 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 21:52
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Kariyerini Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında sürdüren Gianluigi Buffon, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta stadın atmosferinden etkilendiğini söyledi. 

40 yaşındaki İtalyan kaleci, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını cevapladı.

'MOTİVE OLMAKTA ZORLANDIM'

Deneyimli file bekçisi, kendisini en çok etkileyen maç ve statlarla ilgili soruya, "Şüphesiz Anfield Road bunlardan biri. Glasgow Rangers ve İstanbul'daki Fenerbahçe maçlarının ilk 15-20 dakikasında motive olmakta zorlandım." yanıtını verdi.

Buffon, Fenerbahçe'ye karşı 1998 yılında Parma'nın kalesini koruduğu dönemde forma giymişti.

AA

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