Futbol Buffon'dan transfer bombası

Buffon'dan transfer bombası

Futbol

Buffon'dan transfer bombası

Efsane İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, yeni sezonda Atalanta'nın birinci kalecisi olmaya hazırlanıyor.

16 Nisan 2021, Cuma 14:15 Son Güncelleme:
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Serie A'da Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan Atalanta, kalesini güçlendirmek istiyor. Bergamo ekibinin ilk hedefi Juventus'un tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon. Calciomercato'nun haberine göre kaleci Atalanta'nın kalecisi Gollini transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Bunun üzerine kulüp yetkilileri 26 yaşındaki kalecinin yerini 43 yaşındaki Buffon ile doldurmayı planlıyor.

Gianluigi Buffon ise oynamaya devam etmek istiyor. Juventus'ta Szczesny'nin yedeği olan tecrübeli eldiven, "Oynayabileceğim yüksek seviyede takım bulamazsam bırakırım" demişti.

Bu sezon Juventus formasıyla 11 maça çıkan Gianluigi Buffon, 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.


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