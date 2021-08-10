Buğday çorbası tarifi ve yapılışı: Buğday çorbası nasıl yapılır?
4 mevsim severek içilen çorbalardan birisi de buğday çorbası tarifi. Hem yapması pratik hem de lezzetli olan buğday çorbası tarifi, favori lezzetiniz olacak. Peki, buğday çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Buğday çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
10 Ağustos 2021, Salı 17:11 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız buğday çorbası tarifi favori lezzetiniz olacak. Çorba severler "buğday çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız buğday çorbası yapılışı, tarifi, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...
BUĞDAY ÇORBASI TARİFİ
Buğday çorbası malzemeler
- 1 su bardağı buğday (1 gün önceden ıslatılmış)
- 3-4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- Yarım limonun suyu
- 2,5 yemek kaşığı tereyağı
- 6 su bardağı su
- Tuz
- Nane
Buğday çorbası yapılışı
Buğday ve su bir tencereye alınarak buğdaylar yumuşayıncaya kadar haşlanır. Ayrı bir yerde yoğurt (kıvamını az su ile biraz açın), un, yumurta sarısı, limon suyu ve tuz iyice çırpılır. Buğdayın kaynadığı sudan alınarak ılıklaştırılır. Ve karıştırılarak yavaşça çorbaya eklenir. Karıştırmaya devam edilir. Kaynayınca altı kısılır. 12-15 dk kadar kısık ateşte kaynatılır. Ayrı bir tavada tereyağı kızdırılarak nane ile karıştırılır. Kaynayan çorbaya eklenir. 1-2 dk sonra altı kapatılır. Üzerine arzuya göre pul biber serpilerek servis yapılır.