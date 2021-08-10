Buğday çorbası tarifi ve yapılışı: Buğday çorbası nasıl yapılır?

Tadına doyamayacağınız buğday çorbası tarifi favori lezzetiniz olacak. Çorba severler "buğday çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız buğday çorbası yapılışı, tarifi, hazırlanışı, malzemeler, püf noktası...

BUĞDAY ÇORBASI TARİFİ

Buğday çorbası malzemeler

1 su bardağı buğday (1 gün önceden ıslatılmış)

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

2,5 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı su

Tuz

Nane

Buğday çorbası yapılışı

Buğday ve su bir tencereye alınarak buğdaylar yumuşayıncaya kadar haşlanır. Ayrı bir yerde yoğurt (kıvamını az su ile biraz açın), un, yumurta sarısı, limon suyu ve tuz iyice çırpılır. Buğdayın kaynadığı sudan alınarak ılıklaştırılır. Ve karıştırılarak yavaşça çorbaya eklenir. Karıştırmaya devam edilir. Kaynayınca altı kısılır. 12-15 dk kadar kısık ateşte kaynatılır. Ayrı bir tavada tereyağı kızdırılarak nane ile karıştırılır. Kaynayan çorbaya eklenir. 1-2 dk sonra altı kapatılır. Üzerine arzuya göre pul biber serpilerek servis yapılır.



