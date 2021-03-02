Buğday nişastalı kurabiye tarifi ve yapılışı: Buğday nişastalı kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Ağızda dağılan kurabiye yapmak isteyenler buğday nişastalı kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı bir lezzet olan kıyır kıyır buğday nişastalı kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
02 Mart 2021, Salı 13:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Severek yiyeceğiniz buğday nişastalı kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için buğday nişastalı kurabiye tarifi arıyor ya da buğday nişastalı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Buğday nişastalı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
BUĞDAY NİŞASTALI KURABİYE TARİFİ
Buğday nişastalı kurabiye malzemeleri
- 1 su bardağı buğday nişastası
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket yumuşak margarin
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Aldığı kadar un
Buğday nişastalı kurabiye yapılışı
Vanilya ve kabartma tozu hariç bütün malzemeler karıştırma kabına alın ve iyice yoğurun. En son kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Kulak memesi kıvaminda bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 - 20 dakika pişirin.