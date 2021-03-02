Severek yiyeceğiniz buğday nişastalı kurabiye tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için buğday nişastalı kurabiye tarifi arıyor ya da buğday nişastalı kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Buğday nişastalı kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

BUĞDAY NİŞASTALI KURABİYE TARİFİ

Buğday nişastalı kurabiye malzemeleri

1 su bardağı buğday nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket yumuşak margarin

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Buğday nişastalı kurabiye yapılışı

Vanilya ve kabartma tozu hariç bütün malzemeler karıştırma kabına alın ve iyice yoğurun. En son kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Kulak memesi kıvaminda bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15 - 20 dakika pişirin.



