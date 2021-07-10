Türkiye Buğday tarlası alevlere teslim oldu

Buğday tarlası alevlere teslim oldu

Türkiye

Buğday tarlası alevlere teslim oldu

İstanbul Silivri'de çıkan yangında buğday tarlası alevlere teslim oldu.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 16:40 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 13.30 sıralarında Değirmenköy Gölet mevkiinde bulunan buğday tarlasında başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen, Çanta, Silivri, Değirmenköy ve Büyükçavuşlu itfaiye ekipleri, ekili buğday tarlasındaki alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle büyüye alevler güçlükle söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.


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