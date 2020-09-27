Buğlem ne demek? Buğlem ne anlama gelir?

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Buğlem ne demek?

Buğlem ismi, kelime anlamıyla "Cenneti müjdeleyen melek" demektir. Bunun dışında cennet bahçesi, cennetteki melekler anlamlarında kullanılmaktadır. Bu isim bazı manevi değerlere de işaret etmektedir. İnsanın onurlu ve erdemli duruşuna, başarılı bir hayata ve sevilen bir karaktere işarettir. Bu anlamlar ismin özellikleri arasında yer almaktadır.



