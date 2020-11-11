Bebeklik Buğra isminin anlamı nedir? Buğra ne demek?

Buğra isminin anlamı nedir? Buğra ne demek?

Bebeklik

Buğra isminin anlamı nedir? Buğra ne demek?

Buğra ismi son dönemlerde çok popüler hale gelen isimler arasında yer alıyor. Kökeni Türkçe olan Buğra ismi herkes tarafından merak edilmeye başladı. ''Buğra ismin anlamı nedir?'' ‘’Buğra ne demek?’’ diye soranlara işte isim analizimiz…

11 Kasım 2020, Çarşamba 17:33 Son Güncelleme:
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Buğra isminin anlamı genç anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Son dönemlerde çok fazla duyulan isimlerden biri haline gelen Buğra isminin anlamı anne ve babalar tarafından merak edilmeye başladı. Mavi renge yakın olan ve kökeni Türkçe'den gelen Buğra isminin anlamını araştırdık. ''Buğra isminin anlamı nedir?'' ‘’Buğra ne demek? ’sorularına isim analizimiz…

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Buğra isminin anlamı nedir? 

Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü’ne göre Türkçe kökenli olan Buğra ismi, “Erkek deve” anlamına gelmektedir.

Çocuklara Buğra isminin konulmasında dinen herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Buğra ismi, Kur’an’da geçmemektedir. Fakat bazı kimselerin, bu ismi, Furkân suresi 18. ayet ile Fetih suresi 12. ayette geçen ve ayetlerin sonunda yer aldığı için “Bûrâ” (بُورًا) şeklinde okunan bir kelime ile karıştırdıklarına şahit olmaktayız. Hâlbuki ayette geçen ve çoğul olarak kullanılan bu kelimenin “Bereketsizler”, “Helaki hak edenler” gibi olumsuz manaları vardır ve bunun Buğra ismi ile hiçbir ilgisi yoktur.


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