Bugün 1 Kasım Dünya Vegan Günü

Vegan tarzı beslenme, hiçbir hayvansal ürün ve hayvan kaynaklı diğer ürünlerin tüketimi yapılmayan beslenme türüdür. Veganlığın vejetaryenlikten farkı ise süt ve yumurta gibi hayvan eti dışındaki diğer hayvansal gıdaların da tüketilmemesi.

Hayvansal gıdayı ve ürünleri tüketmeyip çevre ve canlı dostu ürünleri benimseme disiplini olan veganlık, dünyanın en hızlı yaygınlaşan yaşam şekillerinden biri haline geldi. Araştırmalara göre; 2030’a kadar her 10 kişiden birinin vegan olması bekleniyor.

SADECE BESLENMEYLE İLGİLİ DEĞİL

Veganlık, hayvanların kullanıldığı her türlü sektörden uzak durmaya dair bir yaşam biçimi – buna beslenmenin yanında, giyim ve diğer alanlar da dahil.

Giyim ürünlerinde de hayvansal ürünlerle maalesef sıkça karşılaşılabiliyor – giyim sektörü hayvancılığın yan ürünlerinden ibaret değil, hayvancılığın sürdürülebilmesini sağlayan geniş bir endüstri. Vegan yaşam tarzını benimseyenlerin giyim konusunda da dikkatli olması, hayvansal ürünler içermeyen giyecek ve ayakkabıları tercih etmesi gerekiyor.

VEGANLAR BESLENME KONUSUNDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Vegan beslenme sistemi hassas dengede bir terazi gibidir. Veganlar için özellikle kırmızı et tüketimi yerine bitkisel proteinleri artırmak oldukça faydalı olacaktır. Bu noktada; kuru fasulye, siyah mercimek, maş fasulyesi ve barbunya protein açısından oldukça önemli kaynaklardır” açıklamasını yapıyor. Vegan beslenmenin özellikle Cyanocobalamin, B12 ve demir gibi hayvansal ürün kaynaklı vitaminler ve mineraller açısından fakir bir diyet olması sebebiyle halsizlik, güçsüzlük, anemi ve kaşeksi gibi tablolara neden olabildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bununla birlikte vitamin ve mineral dengesinde değişimler görülebilir. Özellikle veganlarda vücut gerekli enerjiyi karşılayamadığı için makarna gibi basit karbonhidratlara aşırı yönelim gösterir ve kan şekeri düzensizliğine bağlı devamlı tatlı atakları yaşanırsa veganlık kilo almaya da sebep olabilir. Bütün bu olumsuz taraflarının yanı sıra; özellikle mide ve kalp sağlığınız açısından kolesterol, trigliserid, trans yağ ve doymuş yağ asitleri gibi kalp sağlığına zararlı etmenler olmadığı için oldukça faydalıdır” dedi

ANEMİ TAKİBİNİ İHMAL ETMEYİN!

Vücudun gerekli enerjisini sağlayabilmek için ise günde 4 bütün ceviz içi veya 12-15 adet çiğ badem tüketiminin de oldukça önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bunların yanı sıra süt ürünleri tüketimi yerine Hindistan cevizi sütü veya tofu gibi bitkisel süt ve peynir alternatifleri de oldukça önemli” şeklinde konuştu. Özdemir, özellikle belirli periyotlarla vitamin ve mineral dengesinin yanı sıra, anemi tablosu varsa seyri için kan tahlili bakılmasının vegan bireyler için olmazsa olmaz olduğunu belirtti.

VEGAN ÜNLÜLER

Veganlık dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaya devam ediyor. Sayısız sanatçı da veganlığı seçiyor ve vegan kültürünün yayılması için çalışmalar yapıyor. İşte dünyadan ve ülkemizden vegan ünlüler...

Albert Einstein

Steve Jobs

Natalie Portman

Jared Leto

Samuel L. Jackson

Ariana Grande

Beyonce

Sertab Erener

Zülfü Livaneli

Harun Kolçak

Güven Kıraç

Leman Sam

Selma Ergeç

Özge Özpirinççi



